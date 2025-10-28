Стала известна дата жеребьёвки Итогового чемпионата ATP — 2025

Жеребьёвка Итогового чемпионата ATP — 2025 состоится в четверг, 6 ноября, в 14:00 мск. Соревнования пройдут в итальянском Турине с 9 по 16 ноября.

На турнир уже квалифицировались испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович и немец Александр Зверев. Напомним, на финальном турнире года сыграют восемь лучших теннисистов по итогам сезона.

Действующим победителем турнира в одиночном разряде является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В этом году за каждый выигранный матч группового этапа спортсмен заработает $ 396,5 тыс., за победу в полуфинале — $ 1,18 млн. Выигрыш финального матча принесёт теннисисту $ 2,36 млн. Потенциальная сумма за все выигранные на турнире матчи может составить $ 5,071 млн.