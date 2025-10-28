Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стала известна дата жеребьёвки Итогового чемпионата ATP — 2025

Стала известна дата жеребьёвки Итогового чемпионата ATP — 2025
Комментарии

Жеребьёвка Итогового чемпионата ATP — 2025 состоится в четверг, 6 ноября, в 14:00 мск. Соревнования пройдут в итальянском Турине с 9 по 16 ноября.

На турнир уже квалифицировались испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович и немец Александр Зверев. Напомним, на финальном турнире года сыграют восемь лучших теннисистов по итогам сезона.

Действующим победителем турнира в одиночном разряде является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В этом году за каждый выигранный матч группового этапа спортсмен заработает $ 396,5 тыс., за победу в полуфинале — $ 1,18 млн. Выигрыш финального матча принесёт теннисисту $ 2,36 млн. Потенциальная сумма за все выигранные на турнире матчи может составить $ 5,071 млн.

Материалы по теме
Последний рывок Медведева на Итоговый чемпионат ATP. Расписание турниров ноября
Последний рывок Медведева на Итоговый чемпионат ATP. Расписание турниров ноября
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android