Прошла жеребьёвка Итогового чемпионата WTA — 2025 в одиночном и парном разрядах
Сегодня, 28 октября, состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA — 2025 в одиночном и парном разрядах, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с группами соревнований.
Одиночный разряд
Группа Штеффи Граф:
- Арина Соболенко (Беларусь);
- Кори Гауфф (США);
- Джессика Пегула (США);
- Жасмин Паолини (Италия).
Группа Серены Уильямс:
- Ига Швёнтек (Польша);
- Аманда Анисимова (США);
- Елена Рыбакина (Казахстан);
- Мэдисон Киз (США).
Парный разряд
Группа Мартины Навратиловой:
- Сара Эррани/Жасмин Паолини;
- Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс;
- Се Шувэй/Елена Остапенко;
- Айша Мухаммад/Деми Схурс.
Группа Лизель Хубер:
- Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд;
- Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф;
- Мирра Андреева/Диана Шнайдер;
- Тимя Бабош/Луиза Стефани.
