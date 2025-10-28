Прошла жеребьёвка Итогового чемпионата WTA — 2025 в одиночном и парном разрядах

Сегодня, 28 октября, состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA — 2025 в одиночном и парном разрядах, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с группами соревнований.

Теннис Итоговый чемпионат WTA — 2025

Одиночный разряд

Группа Штеффи Граф:

Арина Соболенко (Беларусь);

Кори Гауфф (США);

Джессика Пегула (США);

Жасмин Паолини (Италия).

Группа Серены Уильямс:

Ига Швёнтек (Польша);

Аманда Анисимова (США);

Елена Рыбакина (Казахстан);

Мэдисон Киз (США).

Парный разряд

Группа Мартины Навратиловой:

Сара Эррани/Жасмин Паолини;

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс;

Се Шувэй/Елена Остапенко;

Айша Мухаммад/Деми Схурс.

Группа Лизель Хубер: