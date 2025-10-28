Скидки
Главная Теннис Новости

Прошла жеребьёвка Итогового чемпионата WTA — 2025 в одиночном и парном разрядах

Сегодня, 28 октября, состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA — 2025 в одиночном и парном разрядах, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с группами соревнований.

Теннис Итоговый чемпионат WTA — 2025

Одиночный разряд

Группа Штеффи Граф:

  • Арина Соболенко (Беларусь);
  • Кори Гауфф (США);
  • Джессика Пегула (США);
  • Жасмин Паолини (Италия).

Группа Серены Уильямс:

  • Ига Швёнтек (Польша);
  • Аманда Анисимова (США);
  • Елена Рыбакина (Казахстан);
  • Мэдисон Киз (США).

Парный разряд

Группа Мартины Навратиловой:

  • Сара Эррани/Жасмин Паолини;
  • Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс;
  • Се Шувэй/Елена Остапенко;
  • Айша Мухаммад/Деми Схурс.

Группа Лизель Хубер:

  • Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд;
  • Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф;
  • Мирра Андреева/Диана Шнайдер;
  • Тимя Бабош/Луиза Стефани.
