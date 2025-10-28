«Мы все знаем, что он хороший игрок». Фонсека — о предстоящем матче с Хачановым в Париже

28-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека высказался о предстоящей встрече с россиянином Картеном Хачановым на «Мастерсе» в Париже (Франция). Теннисисты впервые сыграют друг с другом.



— Следующий матч вы проведёте с Кареном Хачановым. Какие у вас ожидания от этой встречи?

— Мы все знаем, что он хороший игрок. Карен знает, как играть на турнирах такого типа. Он сеяный игрок, может победить любого, у него большой опыт. Это будет наш первый матч, и я очень рад сыграть против него. Да, мы очень много работаем, чтобы сыграть против этих парней, поэтому я собираюсь выложиться на все 100% перед завтрашним матчем, — ответил Фонсека на вопрос корреспондента «Чемпионата» Екатерины Мурадян на пресс-конференции.