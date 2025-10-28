Янник Синнер и Килиан Мбаппе встретились в ресторане в Париже

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретился с нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе в ресторане итальянской кухни в Париже (Франция).

Фото: Из социальных сетей ресторана Giusé Trattoria

«Вечер чемпионов. Всегда приятно приветствовать Янника Синнера и Килиана Мбаппе в Giusé Trattori. Знакомые лица, которые мы имели честь принимать на протяжении многих лет», — говорится в сообщении ресторана в социальных сетях.

Синнер принимает участие на «Мастерсе» в Париже (Франция). Во втором круге соревнований он сыграет с Зизу Бергсом из Бельгии. Итальянец в этом сезоне выиграл два турнира «Большого шлема» — Australian Open и Уимблдон, а также «пятисотники» в Пекине (Китай) и Вене (Австрия). Он также играл ещё в четырёх финалах, во всех уступив испанцу Карлосу Алькарасу.