Александр Зверев признал, что Даниил Медведев сильнее него как игрок

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев принял участие в трендовом челлендже «Молчи, пока не услышишь игрока, который сильнее тебя». Среди теннисистов были перечислены Карен Хачанов, Уго Умбер, Каспер Рууд, Артур Риндеркнеш, Валантен Вашеро, Марсело Мело, Бен Шелтон, Александр Бублик, Стефанос Циципас, Андрей Рублёв, Григор Димитров, Тейлор Фриц и Даниил Медведев.

«Медведев лучше», — сказал Зверев на YouTube-канале BB Tennis.

Счёт личных встреч Медведева и Зверева — 14-7 в пользу Даниила. В этом сезоне теннисисты провели два матча на турнирах в Пекине и Галле. Россиянин выиграл оба.