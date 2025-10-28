Участник самого долгого матча в истории Николя Маю завершил карьеру

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде французский теннисист Николя Маю провёл последний матч в карьере. На «Мастерсе» в Париже (Франция) в паре с болгарином Григором Димитровым в первом круге они проиграли Юго Нису и Эдуарду Роже-Васслену со счётом 4:6, 7:5, [4:10].

«Великая карьера Николя Маю сегодня заканчивается после поражения в парном разряде вместе с Григором Димитровым. Чемпион здесь в 2019 году, пять титулов «Большого шлема», две победы на «Мастерсе». Спасибо за воспоминания, Николя. Наслаждайся новой главой», — говорится в заявлении пресс-службы «Мастерса» в Париже.

Маю участвовал в самом длительном матче в истории мужского тенниса. В 2010 году его матч с американцем Джоном Иснером шёл 11 часов 5 минут игрового времени и растянулся из-за перерывов на целых три дня. Маю проиграл со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (9:7), 6:7 (3:7), 68:70.