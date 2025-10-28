Медведев — о новом турнире ATP: все снимаются, выгорели, и они такие: «Ещё «Мастерс»!

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о новом «Мастерсе», который будет проходить в Саудовской Аравии.

— Даниил, вчера у Карена спросила про новый «Мастерс», который будет в Саудовской Аравии. Он сказал, в принципе, логично провести его на Ближнем Востоке. У тебя какое к этому отношение?

— Ну, посмотрим, у них были идеи. Даже не знаю, могу я говорить об этом или нет. Не знаю, что они уже объявили. У них были идеи, как за счёт этого «Мастерса» или разгрузить сезон, или, по крайней мере, не сделать его длиннее. Поэтому если они смогут это сделать, тогда всё нормально, потому что это, в принципе, не добавит нагрузки в каком-то смысле. Если они не смогут это сделать, будет тяжелее. Момент, конечно, смешной. Все снимаются, все говорят, что выгорели. И они такие: «Ещё «Мастерс»! (смеётся). Но думаю, всё логично. Посмотрим, только можно будет уже после сказать, как в итоге это получилось. Я, в принципе, рад, что можем там сыграть «Мастерс», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.