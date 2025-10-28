Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — о новом турнире ATP: все снимаются, выгорели, и они такие: «Ещё «Мастерс»!

Медведев — о новом турнире ATP: все снимаются, выгорели, и они такие: «Ещё «Мастерс»!
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о новом «Мастерсе», который будет проходить в Саудовской Аравии.

— Даниил, вчера у Карена спросила про новый «Мастерс», который будет в Саудовской Аравии. Он сказал, в принципе, логично провести его на Ближнем Востоке. У тебя какое к этому отношение?
— Ну, посмотрим, у них были идеи. Даже не знаю, могу я говорить об этом или нет. Не знаю, что они уже объявили. У них были идеи, как за счёт этого «Мастерса» или разгрузить сезон, или, по крайней мере, не сделать его длиннее. Поэтому если они смогут это сделать, тогда всё нормально, потому что это, в принципе, не добавит нагрузки в каком-то смысле. Если они не смогут это сделать, будет тяжелее. Момент, конечно, смешной. Все снимаются, все говорят, что выгорели. И они такие: «Ещё «Мастерс»! (смеётся). Но думаю, всё логично. Посмотрим, только можно будет уже после сказать, как в итоге это получилось. Я, в принципе, рад, что можем там сыграть «Мастерс», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Материалы по теме
«Мы все знаем, что он хороший игрок». Фонсека — о предстоящем матче с Хачановым в Париже
Материалы по теме
Медведев — во 2-м круге Парижа: Даниил впервые за 4 года выиграл матч на этом «Мастерсе»
Медведев — во 2-м круге Парижа: Даниил впервые за 4 года выиграл матч на этом «Мастерсе»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android