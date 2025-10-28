Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон — Флавио Коболли, результат матча 28 октября, счёт 2:0, второй круг турнира в Париже

Бен Шелтон вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, где может сыграть с Андреем Рублёвым
Комментарии

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в третий круг «Мастерса» в Париже (Франция). Во втором круге он обыграл итальянца Флавио Коболли (23-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Флавио Коболли
23
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Шелтон три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Коболли пять эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

За выход в четвертьфинал соревнований в Париже Бен Шелтон поспорит с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Лёнер Тьен (США).

Календарь турнира в Париже
Сетка турнира в Париже
Материалы по теме
Рублёв и Хачанов прервали 5-матчевые серии поражений: Андрей и Карен — во 2-м круге Парижа
Рублёв и Хачанов прервали 5-матчевые серии поражений: Андрей и Карен — во 2-м круге Парижа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android