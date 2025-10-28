Бен Шелтон вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, где может сыграть с Андреем Рублёвым

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в третий круг «Мастерса» в Париже (Франция). Во втором круге он обыграл итальянца Флавио Коболли (23-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Шелтон три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Коболли пять эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

За выход в четвертьфинал соревнований в Париже Бен Шелтон поспорит с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Лёнер Тьен (США).