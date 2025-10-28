Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер выразил разочарование из-за отказа организаторов ТБШ обсуждать социальные выплаты

Синнер выразил разочарование из-за отказа организаторов ТБШ обсуждать социальные выплаты
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выразил разочарование в связи с отказом организаторов турниров «Большого шлема» обсуждать, в частности, социальные выплаты, а также повторил призыв игроков к увеличению призовых.

«Мы вели хорошие переговоры с турнирами «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, поэтому было разочарованием услышать, что они не могут принять наши предложения, пока не будут решены другие вопросы. Календарь и расписание — важные темы, но ничто не мешает «Шлемам» сейчас задуматься о благополучии игроков, например, о пенсии и медицинском обслуживании.

«Большие шлемы» — крупнейшие события и приносят основную часть доходов в теннисе, поэтому мы просим о справедливом финансировании всех игроков и призовые, которые лучше отражают доходы этих турниров. Мы хотим работать вместе с организаторами, чтобы найти решения, выгодные для всех в теннисе», — приводит слова Синнера The Guardian.

Материалы по теме
Фото
Янник Синнер и Килиан Мбаппе встретились в ресторане в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android