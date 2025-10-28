Синнер выразил разочарование из-за отказа организаторов ТБШ обсуждать социальные выплаты

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выразил разочарование в связи с отказом организаторов турниров «Большого шлема» обсуждать, в частности, социальные выплаты, а также повторил призыв игроков к увеличению призовых.

«Мы вели хорошие переговоры с турнирами «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, поэтому было разочарованием услышать, что они не могут принять наши предложения, пока не будут решены другие вопросы. Календарь и расписание — важные темы, но ничто не мешает «Шлемам» сейчас задуматься о благополучии игроков, например, о пенсии и медицинском обслуживании.

«Большие шлемы» — крупнейшие события и приносят основную часть доходов в теннисе, поэтому мы просим о справедливом финансировании всех игроков и призовые, которые лучше отражают доходы этих турниров. Мы хотим работать вместе с организаторами, чтобы найти решения, выгодные для всех в теннисе», — приводит слова Синнера The Guardian.