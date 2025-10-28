«Ты больше не знаешь, что правда, что нет». Медведев — об искусственном интеллекте

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к искусственному интеллекту.

— Я не знаю, видел ты или нет, в соцсетях вирусилась гифка, сделанная ИИ, где ты как будто бы опрокидываешь судейскую вышку на US Open.

— А, что-то такое видел, да.

— Какое у тебя отношение к искусственному интеллекту? Всё это пугает или наоборот вдохновляет?

— К искусственному интеллекту у меня не очень хорошее отношение. Он, конечно, может помогать в разных ситуациях, но я лично не пользуюсь чатом GPT, например, и всё такое. Не потому что я против, просто как-то не пользуюсь. Но действительно иногда много вещей в интернете, где больше не знаешь, что правда, что нет. Поэтому я скорее стал таким человеком, что вот всё, что вижу в интернете, даже там, будь то цитаты или что-то, не верю. Вон, главный пример, Ламин Ямаль перед «эль классико». Там все растиражировали, что он там что-то плохое про «Реал» сказал. А я потом комментаторов слушаю, они говорят, что там половина неправда. А ты уже не можешь ничему верить. Поэтому я против, конечно, всех этих вещей, но так мы живём, поэтому что поделать, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.