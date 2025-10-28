Синнер — о рейтинге: для меня номер один сейчас уже невозможен. Это цель на следующий год

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что в этом сезоне он уже не сможет завершить год в статусе первой ракетки мира.

«Для меня номер один сейчас уже невозможен. Я об этом сейчас не думаю. Это будет цель на следующий год. В этом сезоне всё уже не в моих руках. Учитывая, как прошёл год, мы достигли больших успехов. Сейчас просто хочу завершить год как можно лучше. Декабрь будет для меня очень важным месяцем, потому что считаю, могу сделать большие изменения и проделать много работы. Подготовка к следующему сезону будет очень важной. Я уже доволен тем, чего достиг в этом году. Посмотрим, как его завершу», — приводит слова Синнера Punto de Break.