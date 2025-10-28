Скидки
Теннис

Карлос Алькарас — Кэмерон Норри, результат матча 28 октября, счёт 1:2, 2-й круг турнира в Париже

Карлос Алькарас неожиданно проиграл Кэмерону Норри на старте «Мастерса» в Париже
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Париже (Франция). Во втором круге он проиграл британцу Кэмерону Норри (31-й в рейтинге) со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Кэмерон Норри
31
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Алькарас восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Норри три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Норри поспорит с победителем матча Валантен Вашеро (Монако) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Календарь турнира в Париже
Сетка турнира в Париже
