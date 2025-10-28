Скидки
Кэмерон Норри впервые в карьере обыграл первую ракетку мира

31-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри впервые в карьере обыграл лидера мирового рейтинга. Во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция) он оказался сильнее шестикратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса. Счёт — 4:6, 6:3, 6:4.

Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Кэмерон Норри
31
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

За выход в четвертьфинал соревнований Норри поспорит с победителем матча Валантен Вашеро (Монако) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Турнир в Париже проходит с 27 октября по 3 ноября. Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл француза Уго Умбера.

