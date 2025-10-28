Кэмерон Норри впервые в карьере обыграл первую ракетку мира
31-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри впервые в карьере обыграл лидера мирового рейтинга. Во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция) он оказался сильнее шестикратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса. Счёт — 4:6, 6:3, 6:4.
Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
31
Кэмерон Норри
К. Норри
За выход в четвертьфинал соревнований Норри поспорит с победителем матча Валантен Вашеро (Монако) — Артур Риндеркнеш (Франция).
Турнир в Париже проходит с 27 октября по 3 ноября. Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл француза Уго Умбера.
