Кэмерон Норри прервал серию Карлоса Алькараса из девяти финалов на уровне ATP

31-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри прервал серию шестикратного победителя турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса из девяти финалов на уровне ATP. Во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция) британец оказался сильнее со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Алькарас в этом сезоне подряд сыграл в решающих матчах на турнирах в Токио, US Open, Цинциннати, Лондоне, «Ролан Гаррос», Риме, Монте-Карло, Барселоне и на Уимблдоне.

Турнир в Париже проходит с 27 октября по 3 ноября. Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл француза Уго Умбера.