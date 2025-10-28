Андрей Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв Лёнера Тьена
17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Париже. Во втором круге он обыграл американца Лёнера Тьена (39-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.
Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 22:25 МСК
39
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Рублёв семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Тьена пять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований Рублёв поспорит с седьмой ракеткой мира Беном Шелтоном из США.
Турнир в Париже проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующий чемпион соревнований — немец Александр Зверев.
