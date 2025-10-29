Скидки
«Я ничего не чувствую». Алькарас жаловался на корт по ходу матча с Норри в Париже

Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас по ходу матча второго круга на «Мастерсе» в Париже (Франция) жаловался своему тренеру Хуан-Карлосу Ферреро на корты. Алькарас проиграл британцу Кэмерону Норри со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Кэмерон Норри
31
Великобритания
«Я не чувствую корт. Совсем! Ничего не чувствую. Это хуже, чем в Монте-Карло. Спасает только подача», — сказал Алькарас тренеру. Ферреро попросил подопечного выше поднимать мяч.

Также между испанцами состоялся ещё один диалог.

Ферреро: Посмотри, что ты делаешь хорошо, исправь ситуацию.
Алькарас: Я всё делаю неправильно.
Ферреро: Всё?!

Кэмерон Норри прервал серию Карлоса Алькараса из девяти финалов на уровне ATP
