«Я ничего не чувствую». Алькарас жаловался на корт по ходу матча с Норри в Париже

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас по ходу матча второго круга на «Мастерсе» в Париже (Франция) жаловался своему тренеру Хуан-Карлосу Ферреро на корты. Алькарас проиграл британцу Кэмерону Норри со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

«Я не чувствую корт. Совсем! Ничего не чувствую. Это хуже, чем в Монте-Карло. Спасает только подача», — сказал Алькарас тренеру. Ферреро попросил подопечного выше поднимать мяч.

Также между испанцами состоялся ещё один диалог.

Ферреро: Посмотри, что ты делаешь хорошо, исправь ситуацию.

Алькарас: Я всё делаю неправильно.

Ферреро: Всё?!