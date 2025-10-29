Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Норри прервал серию Алькараса из 17 выигранных матчей на «Мастерсах»

Норри прервал серию Алькараса из 17 выигранных матчей на «Мастерсах»
Комментарии

31-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри прервал серию шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса из 17 выигранных матчей на «Мастерсах». Во втором круге соревнований в Париже (Франция) британец обыграл испанца со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Кэмерон Норри
31
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

В этом сезоне Алькарас стал чемпионом «Мастерсов» в Монте-Карло, Цинциннати и Риме. Норри также прервал серию испанца из девяти финалов на уровне ATP.

Британец впервые в карьере обыграл первую ракетку мира. За выход в четвертьфинал соревнований Кэмерон поспорит с победителем матча Валантен Вашеро (Монако) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Календарь турнира в Париже
Сетка турнира в Париже
Материалы по теме
Кэмерон Норри прервал серию Карлоса Алькараса из девяти финалов на уровне ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android