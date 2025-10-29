Норри прервал серию Алькараса из 17 выигранных матчей на «Мастерсах»
Поделиться
31-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри прервал серию шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса из 17 выигранных матчей на «Мастерсах». Во втором круге соревнований в Париже (Франция) британец обыграл испанца со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
31
Кэмерон Норри
К. Норри
В этом сезоне Алькарас стал чемпионом «Мастерсов» в Монте-Карло, Цинциннати и Риме. Норри также прервал серию испанца из девяти финалов на уровне ATP.
Британец впервые в карьере обыграл первую ракетку мира. За выход в четвертьфинал соревнований Кэмерон поспорит с победителем матча Валантен Вашеро (Монако) — Артур Риндеркнеш (Франция).
Комментарии
- 29 октября 2025
-
00:34
-
00:25
-
00:13
- 28 октября 2025
-
23:55
-
23:51
-
23:43
-
23:32
-
22:47
-
22:26
-
22:22
-
22:07
-
21:59
-
21:55
-
21:09
-
20:56
-
20:47
-
20:35
-
20:29
-
19:58
-
19:39
-
19:28
-
19:07
-
18:44
-
18:24
-
18:08
-
17:54
-
17:27
-
17:14
-
16:49
-
16:40
-
16:09
-
16:06
-
16:00
-
15:45
-
15:31