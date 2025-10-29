Норри прервал серию Алькараса из 17 выигранных матчей на «Мастерсах»

31-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри прервал серию шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса из 17 выигранных матчей на «Мастерсах». Во втором круге соревнований в Париже (Франция) британец обыграл испанца со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

В этом сезоне Алькарас стал чемпионом «Мастерсов» в Монте-Карло, Цинциннати и Риме. Норри также прервал серию испанца из девяти финалов на уровне ATP.

Британец впервые в карьере обыграл первую ракетку мира. За выход в четвертьфинал соревнований Кэмерон поспорит с победителем матча Валантен Вашеро (Монако) — Артур Риндеркнеш (Франция).