Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это случается раз в году, извини». Медведев — Мунару после матча на «Мастерсе» в Париже

«Это случается раз в году, извини». Медведев — Мунару после матча на «Мастерсе» в Париже
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и испанец Хауме Мунар (36-й в рейтинге) пообщались у сетки после их матча первого круга на «Мастерсе» в Париже (Франция). Россиянин оказался сильнее испанца со счётом 6:1, 6:3.

Париж. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 16:55 МСК
Хауме Мунар
36
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Мунар: Если будешь играть так… удачи!

Медведев: Это случается раз в году, извини, — сказали теннисисты у сетки.

Россиянин выиграл первый матч на «Мастерсе» в Париже с 2021 года. Тогда в финале он уступил сербу Новаку Джоковичу. Далее Медведев встретится с Григором Димитровым (38-й в рейтинге). Болгарин проводит первый турнир после травмы, которую он получил на Уимблдоне-2025.

Календарь турнира в Париже
Сетка турнира в Париже
Материалы по теме
Медведев впервые за 4 года взял матч на «Мастерсе» в Париже. Алькарас сенсационно проиграл
Медведев впервые за 4 года взял матч на «Мастерсе» в Париже. Алькарас сенсационно проиграл
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android