«Это случается раз в году, извини». Медведев — Мунару после матча на «Мастерсе» в Париже

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и испанец Хауме Мунар (36-й в рейтинге) пообщались у сетки после их матча первого круга на «Мастерсе» в Париже (Франция). Россиянин оказался сильнее испанца со счётом 6:1, 6:3.

Мунар: Если будешь играть так… удачи!

Медведев: Это случается раз в году, извини, — сказали теннисисты у сетки.

Россиянин выиграл первый матч на «Мастерсе» в Париже с 2021 года. Тогда в финале он уступил сербу Новаку Джоковичу. Далее Медведев встретится с Григором Димитровым (38-й в рейтинге). Болгарин проводит первый турнир после травмы, которую он получил на Уимблдоне-2025.