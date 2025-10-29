«Это случается раз в году, извини». Медведев — Мунару после матча на «Мастерсе» в Париже
Поделиться
Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и испанец Хауме Мунар (36-й в рейтинге) пообщались у сетки после их матча первого круга на «Мастерсе» в Париже (Франция). Россиянин оказался сильнее испанца со счётом 6:1, 6:3.
Париж. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 16:55 МСК
36
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Мунар: Если будешь играть так… удачи!
Медведев: Это случается раз в году, извини, — сказали теннисисты у сетки.
Россиянин выиграл первый матч на «Мастерсе» в Париже с 2021 года. Тогда в финале он уступил сербу Новаку Джоковичу. Далее Медведев встретится с Григором Димитровым (38-й в рейтинге). Болгарин проводит первый турнир после травмы, которую он получил на Уимблдоне-2025.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 октября 2025
-
00:34
-
00:25
-
00:13
- 28 октября 2025
-
23:55
-
23:51
-
23:43
-
23:32
-
22:47
-
22:26
-
22:22
-
22:07
-
21:59
-
21:55
-
21:09
-
20:56
-
20:47
-
20:35
-
20:29
-
19:58
-
19:39
-
19:28
-
19:07
-
18:44
-
18:24
-
18:08
-
17:54
-
17:27
-
17:14
-
16:49
-
16:40
-
16:09
-
16:06
-
16:00
-
15:45
-
15:31