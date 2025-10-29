Скидки
«Очень разочарован своим уровнем». Алькарас — о раннем поражении на «Мастерсе» в Париже

«Очень разочарован своим уровнем». Алькарас — о раннем поражении на «Мастерсе» в Париже
Аудио-версия:
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция). Он уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Кэмерон Норри
31
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

У меня было много тренировок здесь, чувствовал себя отлично, прекрасно двигался по корту, хорошо попадал по мячу. Все идеи и цели были ясны. Но сегодня даже в первом сете, который я выиграл, чувствовал, что могу сделать гораздо больше, чем сделал. Во втором сете пытался играть лучше, но получилось совсем наоборот.
Чувствовал себя даже хуже. Думаю, надо отдать должное Кэму [Норри], потому что он не дал мне вернуться в матч. У меня было несколько брейк-пойнтов, которые могли бы мне очень помочь, но я не воспользовался ими из-за простых ошибок. Очень разочарован своим уровнем сегодня, что есть, то есть.

— Как ты думаешь, сможешь восстановиться к последним трём турнирам года, если сейчас физически не в лучшей форме?
— Ну, не знаю. Постараюсь подготовиться как можно лучше, приехать в Турин, на Кубок Дэвиса — очень важные турниры, которые у меня впереди. Сейчас мне просто хочется вернуться домой, посмотрим, что будет. Но, конечно, буду тренироваться и готовиться и постараюсь не допустить повторения такого состояния, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

«Я ничего не чувствую». Алькарас жаловался на корт по ходу матча с Норри в Париже
