Андрей Рублёв прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Париже

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв дал комментарий по поводу своего выхода в третий круг хардового «Мастерса» в Париже, на котором он посеян под 12-м номером. Во втором круге соревнований в ночь с 28 на 29 октября мск Рублёв переиграл 39-го в рейтинге ATP американца Лёнера Тьена со счётом 6:4, 6:4.

— Андрей, ты впервые сыграл на корте номер один. Понравилось там? Не было шумно из-за соседнего центрального корта, где играли Алькарас и Норри?

— Первый корт чуть отличается от центрального, побыстрее он, но в целом хорошо. Шума вообще не слышал.

— Сегодня Даниил Медведев говорил, что на последнем турнире сезона уже нечего особо терять. У тебя тоже есть такое ощущение? Что играешь уже спокойно морально, просто как пойдёт.

— Ну, конечно, есть. Это ощущение у меня уже было последние два турнира.

— Но тут третий круг уже.

— Третий круг, да, но и соперники сейчас будут совсем другие. Да как пойдёт, уже всё равно ничего не изменится. Ну, выиграю я третий круг. С одной стороны, да, супер, классно, и понятное дело, я хочу его выиграть. Но и если проиграю, также ничего не изменится. — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Андрей Рублёв сыграет с седьмой ракеткой мира Беном Шелтоном из США (пятый посев).

