Андрей Рублёв прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Париже

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв дал комментарий по поводу своего выхода в третий круг хардового «Мастерса» в Париже, на котором он посеян под 12-м номером. Во втором круге соревнований в ночь с 28 на 29 октября мск Рублёв переиграл 39-го в рейтинге ATP американца Лёнера Тьена со счётом 6:4, 6:4.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
— Андрей, ты впервые сыграл на корте номер один. Понравилось там? Не было шумно из-за соседнего центрального корта, где играли Алькарас и Норри?
— Первый корт чуть отличается от центрального, побыстрее он, но в целом хорошо. Шума вообще не слышал.
— Сегодня Даниил Медведев говорил, что на последнем турнире сезона уже нечего особо терять. У тебя тоже есть такое ощущение? Что играешь уже спокойно морально, просто как пойдёт.
— Ну, конечно, есть. Это ощущение у меня уже было последние два турнира.
— Но тут третий круг уже.
— Третий круг, да, но и соперники сейчас будут совсем другие. Да как пойдёт, уже всё равно ничего не изменится. Ну, выиграю я третий круг. С одной стороны, да, супер, классно, и понятное дело, я хочу его выиграть. Но и если проиграю, также ничего не изменится. — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.
За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Андрей Рублёв сыграет с седьмой ракеткой мира Беном Шелтоном из США (пятый посев).
Видео: Организаторы турнира в Вене поздравили Рублёва с днём рождения
- 29 октября 2025
-
01:55
-
00:52
-
00:34
-
00:25
-
00:13
- 28 октября 2025
-
23:55
-
23:51
-
23:43
-
23:32
-
22:47
-
22:26
-
22:22
-
22:07
-
21:59
-
21:55
-
21:09
-
20:56
-
20:47
-
20:35
-
20:29
-
19:58
-
19:39
-
19:28
-
19:07
-
18:44
-
18:24
-
18:08
-
17:54
-
17:27
-
17:14
-
16:49
-
16:40
-
16:09
-
16:06
-
16:00