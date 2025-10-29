Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Париже

Андрей Рублёв прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв дал комментарий по поводу своего выхода в третий круг хардового «Мастерса» в Париже, на котором он посеян под 12-м номером. Во втором круге соревнований в ночь с 28 на 29 октября мск Рублёв переиграл 39-го в рейтинге ATP американца Лёнера Тьена со счётом 6:4, 6:4.

Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 22:25 МСК
Лёнер Тьен
39
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Андрей, ты впервые сыграл на корте номер один. Понравилось там? Не было шумно из-за соседнего центрального корта, где играли Алькарас и Норри?
— Первый корт чуть отличается от центрального, побыстрее он, но в целом хорошо. Шума вообще не слышал.

— Сегодня Даниил Медведев говорил, что на последнем турнире сезона уже нечего особо терять. У тебя тоже есть такое ощущение? Что играешь уже спокойно морально, просто как пойдёт.
— Ну, конечно, есть. Это ощущение у меня уже было последние два турнира.

— Но тут третий круг уже.
— Третий круг, да, но и соперники сейчас будут совсем другие. Да как пойдёт, уже всё равно ничего не изменится. Ну, выиграю я третий круг. С одной стороны, да, супер, классно, и понятное дело, я хочу его выиграть. Но и если проиграю, также ничего не изменится. — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Андрей Рублёв сыграет с седьмой ракеткой мира Беном Шелтоном из США (пятый посев).

Календарь "Мастерса" в Париже
Турнирная сетка "Мастерса" в Париже

Видео: Организаторы турнира в Вене поздравили Рублёва с днём рождения

Материалы по теме
Андрей Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв Лёнера Тьена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android