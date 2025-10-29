Кэмерон Норри оценил сенсационную победу над Карлосом Алькарасом на «Мастерсе» в Париже

31-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал победу во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) над лидером мирового рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом со счётом 4:6, 6:4, 6:4.
«Невероятно, очень важно для меня. Я восстанавливаюсь после травмы. В прошлом году я проиграл здесь в первом круге квалификации. Старался наслаждаться теннисом во второй половине года, мне это удалось.
Это самая крупная победа в моей карьере, первая над первой ракеткой мира. Особенно, пожалуй, над самым уверенным в себе игроком в мире на данный момент. Очень доволен тем, как это сделал. Было много шансов, но нужно было продолжать бороться. Я смог проявить упорство и одержать победу. Очень доволен», — сказал Норри после матча.
