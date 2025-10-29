«Мастерс» в Париже, 2025 год: расписание матчей на 29 октября
Сегодня, 29 октября, в Париже (Франция) продолжится турнир серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго игрового дня соревнований на харде.
Теннис. «Мастерс» в Париже (Франция). Второй круг. Частичное расписание на 29 октября (время московское):
- 13:00. Артур Риндеркнеш (Франция) — Валантен Вашеро (Монако).
- 14:30. Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Александр Зверев (Германия).
- 14:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Александр Мюллер (Франция).
- 16:00. Зизу Бергс (Бельгия) — Янник Синнер (Италия).
- 16:00. Григор Димитров (Болгария) — Даниил Медведев (Россия).
- 17:30. Лоренцо Музетти (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия).
- 19:00. Габриэль Диалло (Канада) — Алекс де Минор (Австралия).
- 21:00. Корентен Муте (Франция) — Александр Бублик (Казахстан).
- 22:30. Жоао Фонсека (Бразилия) — Карен Хачанов (Россия).
Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.
