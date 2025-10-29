Скидки
«Мастерс» в Париже, 2025 год: расписание матчей на 29 октября

Сегодня, 29 октября, в Париже (Франция) продолжится турнир серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго игрового дня соревнований на харде.

Теннис. «Мастерс» в Париже (Франция). Второй круг. Частичное расписание на 29 октября (время московское):

  • 13:00. Артур Риндеркнеш (Франция) — Валантен Вашеро (Монако).
  • 14:30. Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Александр Зверев (Германия).
  • 14:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Александр Мюллер (Франция).
  • 16:00. Зизу Бергс (Бельгия) — Янник Синнер (Италия).
  • 16:00. Григор Димитров (Болгария) — Даниил Медведев (Россия).
  • 17:30. Лоренцо Музетти (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия).
  • 19:00. Габриэль Диалло (Канада) — Алекс де Минор (Австралия).
  • 21:00. Корентен Муте (Франция) — Александр Бублик (Казахстан).
  • 22:30. Жоао Фонсека (Бразилия) — Карен Хачанов (Россия).

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

Календарь "Мастерса" в Париже
Сетка "Мастерса" в Париже
