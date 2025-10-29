Скидки
«Слишком много шума». Александр Зверев оценил новые корты «Мастерса» в Париже

«Слишком много шума». Александр Зверев оценил новые корты «Мастерса» в Париже
Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о новом теннисном комплексе на «Мастерсе» в Париже (Франция), отметив его недостатки.

«В Берси было немного лучше, например, тренировочные корты. Корты для матчей второго круга лучше, но немного неудобно расположены. Слышно много шума с других кортов. Например, если ты играешь на одном из внешних кортов, доносится шум с корта 1 и динамиков стадионного корта. Такое ощущение, что вокруг постоянное движение», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Свой первый матч на парижском «Мастерсе» Зверев проведёт против аргентинца Камило Уго Карабельи.

Новости. Теннис
