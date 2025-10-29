«Слишком много шума». Александр Зверев оценил новые корты «Мастерса» в Париже
Поделиться
Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о новом теннисном комплексе на «Мастерсе» в Париже (Франция), отметив его недостатки.
«В Берси было немного лучше, например, тренировочные корты. Корты для матчей второго круга лучше, но немного неудобно расположены. Слышно много шума с других кортов. Например, если ты играешь на одном из внешних кортов, доносится шум с корта 1 и динамиков стадионного корта. Такое ощущение, что вокруг постоянное движение», — приводит слова Зверева Punto de Break.
Свой первый матч на парижском «Мастерсе» Зверев проведёт против аргентинца Камило Уго Карабельи.
Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 14:30 МСК
49
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Не начался
|1
|2
|3
|
|
3
Александр Зверев
А. Зверев
Материалы по теме
Комментарии
- 29 октября 2025
-
10:55
-
10:55
-
10:34
-
10:23
-
09:45
-
09:33
-
09:30
-
09:21
-
08:32
-
01:55
-
00:52
-
00:34
-
00:25
-
00:13
- 28 октября 2025
-
23:55
-
23:51
-
23:43
-
23:32
-
22:47
-
22:26
-
22:22
-
22:07
-
21:59
-
21:55
-
21:09
-
20:56
-
20:47
-
20:35
-
20:29
-
19:58
-
19:39
-
19:28
-
19:07
-
18:44
-
18:24