Зверев: ощущение игры в теннис без боли сильно недооценивают

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свой текущий сезон-2025.

«В этом году всё было иначе, потому что я долгое время не был здоров — как перед Веной (дошёл до финала. — Прим. «Чемпионата»), так и в последние месяцы. Сейчас я просто наслаждаюсь тем, что здоров. Эта радость, возможно, заметна на теннисном корте. Многие из более старших игроков могут понять, о чём я говорю. Ощущение игры без боли сильно недооценивают. Надеюсь, мне удастся и дальше показывать такие же результаты, как на прошлой неделе», — приводит слова Зверева Punto de Break.