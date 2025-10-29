Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев: ощущение игры в теннис без боли сильно недооценивают

Зверев: ощущение игры в теннис без боли сильно недооценивают
Комментарии

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свой текущий сезон-2025.

«В этом году всё было иначе, потому что я долгое время не был здоров — как перед Веной (дошёл до финала. — Прим. «Чемпионата»), так и в последние месяцы. Сейчас я просто наслаждаюсь тем, что здоров. Эта радость, возможно, заметна на теннисном корте. Многие из более старших игроков могут понять, о чём я говорю. Ощущение игры без боли сильно недооценивают. Надеюсь, мне удастся и дальше показывать такие же результаты, как на прошлой неделе», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Материалы по теме
«Слишком много шума». Александр Зверев оценил новые корты «Мастерса» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android