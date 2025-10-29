Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер назвал турнир, которым больше всего гордится в нынешнем сезоне

Янник Синнер назвал турнир, которым больше всего гордится в нынешнем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер попытался выбрать наиболее яркий момент своего сезона-2025.

«Сложно выбрать что-то одно. Одной из моих главных целей было успешное выступление на Уимблдоне, и с точки зрения результата я не мог бы выступить лучше. Я бы сказал, что это Уимблдон, но мой сезон получился невероятным — я играл в финалах всех четырёх турниров «Большого шлема». В течение всего года я проводил великолепные матчи, и сезон ещё не окончен.

Турнир, на который я нацелен, — это Турин (Итоговый чемпионат ATP. — Прим. «Чемпионата»). В прошлом году всё прошло очень хорошо. В Париже мы подготовимся как можно лучше, учитывая, что у меня никогда не было хороших результатов на этом турнире. Надеюсь, мне удастся кое-что изменить», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Материалы по теме
Синнер — о рейтинге: для меня номер один сейчас уже невозможен. Это цель на следующий год
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android