Янник Синнер назвал турнир, которым больше всего гордится в нынешнем сезоне

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер попытался выбрать наиболее яркий момент своего сезона-2025.

«Сложно выбрать что-то одно. Одной из моих главных целей было успешное выступление на Уимблдоне, и с точки зрения результата я не мог бы выступить лучше. Я бы сказал, что это Уимблдон, но мой сезон получился невероятным — я играл в финалах всех четырёх турниров «Большого шлема». В течение всего года я проводил великолепные матчи, и сезон ещё не окончен.

Турнир, на который я нацелен, — это Турин (Итоговый чемпионат ATP. — Прим. «Чемпионата»). В прошлом году всё прошло очень хорошо. В Париже мы подготовимся как можно лучше, учитывая, что у меня никогда не было хороших результатов на этом турнире. Надеюсь, мне удастся кое-что изменить», — приводит слова Синнера Punto de Break.