Синнер высказался о физическом состоянии после судорог в финале турнира в Вене

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер оценил свою физическую форму в преддверии «Мастерса» в Париже (Франция).

«То, что произошло со мной в Вене, отличается от Шанхая. В Вене я играл пять дней подряд. Финал был очень сложным физически, такое случается. Сейчас я чувствую себя хорошо физически. Конечно, немного устал, потому что сыграл пять матчей подряд и приехал сюда с небольшим временем на восстановление.

Меня не беспокоит моя физическая форма. Я чувствую себя хорошо как физически, так и в плане тенниса. Надеюсь, у меня будет хороший старт на турнире», — приводит слова Синнера Punto de Break.