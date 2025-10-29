Скидки
Бублик — о кортах на «Мастерсе» в Париже: самый медленный закрытый хард в моей жизни

Бублик — о кортах на «Мастерсе» в Париже: самый медленный закрытый хард в моей жизни
16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о кортах на турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция).

«Это самый медленный закрытый хард в моей жизни. С огромной разницей. В прошлом году корт был очень быстрым, будто шорт-трек», — приводит слова Бублика Punto de Break.

На старте турнира Бублик обыграл австралийца Алексея Попырина (47-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3. Во втором круге «Мастерса» Александр сыграет с представителем Франции Корентеном Муте. Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

