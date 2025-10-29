Алькарас — о неудачах на «Мастерсе» в Париже: турнир, на котором мне трудно играть хорошо
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своих неудачных выступлениях на «Мастерсе» в Париже (Франция). Во втором круге он уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 6:4, 3:6, 4:6.
Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
31
Кэмерон Норри
К. Норри
«У меня была энергия, было ощущение, что я могу играть. В этом году я чувствовал себя прекрасно — и физически, и морально. Были другие годы, когда я уставал больше. Я также побывал дома, мне удалось этим насладиться. Я там расслабился. Не знаю, что произошло здесь. Это турнир, на котором мне трудно играть хорошо. Но надеюсь, что смогу всё наладить и всё же здесь заиграть», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
