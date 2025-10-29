Скидки
Алькарас — о неудачах на «Мастерсе» в Париже: турнир, на котором мне трудно играть хорошо

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своих неудачных выступлениях на «Мастерсе» в Париже (Франция). Во втором круге он уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Кэмерон Норри
31
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

«У меня была энергия, было ощущение, что я могу играть. В этом году я чувствовал себя прекрасно — и физически, и морально. Были другие годы, когда я уставал больше. Я также побывал дома, мне удалось этим насладиться. Я там расслабился. Не знаю, что произошло здесь. Это турнир, на котором мне трудно играть хорошо. Но надеюсь, что смогу всё наладить и всё же здесь заиграть», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

