Главная Теннис Новости

«Не буду пересматривать, постараюсь забыть». Алькарас — о сенсационном поражении от Норри

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил уровень своей игры в матче второго круга на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) с британцем Кэмероном Норри (6:4, 3:6, 4:6).

Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Кэмерон Норри
31
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

«Этот матч я не буду пересматривать, постараюсь его забыть. Я выбрал ошибочную игровую стратегию для такого медленного корта, это одна из худших игр в году. Бывают матчи, из которых можно извлечь урок, но из этого я не буду делать однозначных выводов», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

