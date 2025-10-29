Скидки
Муте — о Бублике: он очень провокационно себя ведёт. Буду мотивирован отправить его домой

Муте — о Бублике: он очень провокационно себя ведёт. Буду мотивирован отправить его домой
32-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте жёстко высказался об Александре Бублике из Казахстана в преддверии очного матча в рамках второго круга на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Встреча состоится сегодня, 29 октября.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 21:00 МСК
Корентен Муте
32
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Мы знаем, что он очень провокационно ведёт себя с игроками, неуважительно относится к теннисистам. У нас уже были споры, потому что его спортивные ценности не совпадают с моими. Я буду очень мотивирован, чтобы отправить его домой с помощью болельщиков», — приводит слова Муте Punto de Break.

В марте после матча игроков на «челленджере» в Финиксе Бублик предложил Муте подраться. Француз проигнорировал высказывание казахстанца.

Бублик — о кортах на «Мастерсе» в Париже: самый медленный закрытый хард в моей жизни
