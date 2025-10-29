Скидки
Медведев — Димитров: где смотреть, во сколько матч второго круга «Мастерса» в Париже

Сегодня, 29 октября, пройдёт очередной игровой день на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче второго круга встретятся чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и болгарин Григор Димитров, занимающий 38-ю строчку рейтинга ATP. Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени. В России трансляции турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниил Медведев — Григор Димитров.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 16:00 МСК
Григор Димитров
38
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

Новости. Теннис
