Медведев — Димитров: где смотреть, во сколько матч второго круга «Мастерса» в Париже

Сегодня, 29 октября, пройдёт очередной игровой день на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче второго круга встретятся чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и болгарин Григор Димитров, занимающий 38-ю строчку рейтинга ATP. Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени. В России трансляции турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниил Медведев — Григор Димитров.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.