Синнер — Бергс: где смотреть, во сколько матч второго круга «Мастерса» в Париже

Сегодня, 29 октября, пройдёт очередной игровой день на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче второго круга встретятся вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и бельгиец Зизу Бергс, занимающий 41-ю строчку рейтинга ATP. Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени. В России трансляции турниров ATP осуществляет BB Tennis.

Синнер в этом сезоне выиграл два турнира «Большого шлема» — Australian Open и Уимблдон, а также «пятисотники» в Пекине (Китай) и Вене (Австрия). Он также играл ещё в четырёх финалах, во всех уступив испанцу Карлосу Алькарасу.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.