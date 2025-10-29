Хачанов — Фонсека: где смотреть, во сколько матч второго круга «Мастерса» в Париже
Поделиться
Сегодня, 29 октября, пройдёт очередной игровой день на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче второго круга встретятся 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и бразилец Жоао Фонсека, занимающий 28-ю строчку рейтинга ATP. Начало матча запланировано на 22:30 по московскому времени. В России трансляции турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карен Хачанов — Жоао Фонсека.
Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 22:30 МСК
14
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
|1
|2
|3
|
|
28
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 октября 2025
-
11:55
-
11:53
-
11:48
-
11:38
-
11:32
-
11:23
-
10:55
-
10:55
-
10:34
-
10:23
-
09:45
-
09:33
-
09:30
-
09:21
-
08:32
-
01:55
-
00:52
-
00:34
-
00:25
-
00:13
- 28 октября 2025
-
23:55
-
23:51
-
23:43
-
23:32
-
22:47
-
22:26
-
22:22
-
22:07
-
21:59
-
21:55
-
21:09
-
20:56
-
20:47
-
20:35
-
20:29