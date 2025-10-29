Скидки
Хачанов — Фонсека: где смотреть, во сколько матч второго круга «Мастерса» в Париже

Хачанов — Фонсека: где смотреть, во сколько матч второго круга «Мастерса» в Париже
Комментарии

Сегодня, 29 октября, пройдёт очередной игровой день на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче второго круга встретятся 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и бразилец Жоао Фонсека, занимающий 28-ю строчку рейтинга ATP. Начало матча запланировано на 22:30 по московскому времени. В России трансляции турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карен Хачанов — Жоао Фонсека.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 22:30 МСК
Карен Хачанов
14
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Жоао Фонсека
28
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

