Стало известно, когда Андреева и Шнайдер проведут первый матч на Итоговом турнире WTA

Организаторы Итогового чемпионата WTA опубликовали расписание первых двух игровых дней турнира, который стартует в субботу, 1 ноября.

На Итоговом турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) примут участие три российские теннисистки в парном разряде — Мирра Андреева и Диана Шнайдер, а также Вероника Кудерметова в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс. Кудерметова выйдет на корт в субботу (1 ноября), Андреева и Шнайдер — в воскресенье (2 ноября).

Теннис. Итоговый чемпионат WTA — 2025. Расписание матчей 1-го тура группового этапа (время — московское):

Суббота, 1 ноября.

  • 15:30. Сара Эррани/Жасмин Паолини (обе — Италия) — Айша Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды).
  • 18:00. Ига Швёнтек (Польша) — Мэдисон Киз (США).
  • 19:30. Аманда Анисимова (США) — Елена Рыбакина (Казахстан).
  • 21:00. Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия) — Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия).

Воскресенье, 2 ноября.

  • 15:00. Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (обе — Россия).
  • 17:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Жасмин Паолини (Италия).
  • 18:30. Кори Гауфф (США) — Джессика Пегула (США).
  • 20:00. Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) — Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия).
