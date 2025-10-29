Скидки
Медведев — Димитров: текстовая онлайн-трансляция второго круга «Мастерса» в Париже

Сегодня, 29 октября, пройдёт очередной игровой день на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче первого круга встретятся чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и болгарин Григор Димитров, занимающий 38-ю строчку рейтинга ATP. Начало игры предварительно запланировано на 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниил Медведев — Григор Димитров.

По личным встречам Медведев впереди со счётом 8-3. Григор одержал свои три победы над ним на траве Лондона-2017, в Индиан-Уэллсе-2021 и в концовке сезона-2023, как раз во втором круге «Мастерса» в Париже — на тай-брейке решающей партии. Даниил выиграл трижды подряд на турнирах в Вашингтоне-2017, на US Open — 2019 (в полуфинале) и в Цинциннати-2021, а затем ещё пять раз за шесть матчей — в Вене-2022, Роттердаме-2023, Вене-2023, Индиан-Уэллсе-2024 и на Уимблдоне-2024 (правда, там болгарин снялся из-за травмы при 5:3 в пользу Медведева в первой партии).

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

