Медведев — Димитров: текстовая онлайн-трансляция второго круга «Мастерса» в Париже

Сегодня, 29 октября, пройдёт очередной игровой день на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче первого круга встретятся чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и болгарин Григор Димитров, занимающий 38-ю строчку рейтинга ATP. Начало игры предварительно запланировано на 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниил Медведев — Григор Димитров.
|1
|2
|3
|
|
По личным встречам Медведев впереди со счётом 8-3. Григор одержал свои три победы над ним на траве Лондона-2017, в Индиан-Уэллсе-2021 и в концовке сезона-2023, как раз во втором круге «Мастерса» в Париже — на тай-брейке решающей партии. Даниил выиграл трижды подряд на турнирах в Вашингтоне-2017, на US Open — 2019 (в полуфинале) и в Цинциннати-2021, а затем ещё пять раз за шесть матчей — в Вене-2022, Роттердаме-2023, Вене-2023, Индиан-Уэллсе-2024 и на Уимблдоне-2024 (правда, там болгарин снялся из-за травмы при 5:3 в пользу Медведева в первой партии).
Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.
- 29 октября 2025
-
13:59
-
13:47
-
13:39
-
13:33
-
12:58
-
12:52
-
12:44
-
12:41
-
11:55
-
11:53
-
11:48
-
11:38
-
11:32
-
11:23
-
10:55
-
10:55
-
10:34
-
10:23
-
09:45
-
09:33
-
09:30
-
09:21
-
08:32
-
01:55
-
00:52
-
00:34
-
00:25
-
00:13
- 28 октября 2025
-
23:55
-
23:51
-
23:43
-
23:32
-
22:47
-
22:26
-
22:22