«Унаследовал её характер». Давидович-Фокина — о русской матери

Испанский теннисист 15-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина рассказал о своей русской матери Татьяне Фокиной.

«Моя мама русская, конечно, я унаследовал её характер. Она — настоящий борец. Когда мама злится на меня, ругается на русском, – так что знаю ругательства», — сказал Давидович-Фокина в эфире BB Tennis.

На старте «Мастерса» в Париже Давидович-Фокина обыграл француза Валентена Руае. Во втором круге «Мастерса» Александр сыграет с представителем Франции Артуром Казо. Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.