Елена Приданкина — Виктория Голубич, результат матча 29 октября 2025, счёт 1:2, 2-й круг WTA 250 Цзюцзян

Елена Приданкина не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-250 в Цзюцзяне
Комментарии

205-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Цзюцзяне (Китай) в одиночном разряде. Во втором круге она потерпела поражение от швейцарки Виктории Голубич (53-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 6:4, 5:7.

Цзюцзян. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 10:15 МСК
Елена Приданкина
205
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 5
6 		4 7
         
Виктория Голубич
53
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. За это время Приданкина выполнила две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 29. На счету Голубич пять эйсов и 8 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В четвертьфинале турнира в Китае Виктория Голубич сыграет с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжэн Ушуан (Китай).

