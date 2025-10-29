Елена Приданкина не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-250 в Цзюцзяне

205-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Цзюцзяне (Китай) в одиночном разряде. Во втором круге она потерпела поражение от швейцарки Виктории Голубич (53-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 6:4, 5:7.

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. За это время Приданкина выполнила две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 29. На счету Голубич пять эйсов и 8 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В четвертьфинале турнира в Китае Виктория Голубич сыграет с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжэн Ушуан (Китай).