Жоао Фонсека: знаю, что, где бы я ни играл, будут бразильские фанаты
Поделиться
28-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека высказался о яркой поддержке на каждом турнире от своих соотечественников. Сегодня, 29 октября, он проведёт матч второго круга на «Мастерсе» в Париже (Франция) с россиянином Кареном Хачановым.
Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 22:30 МСК
14
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
|1
|2
|3
|
|
28
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
«Пару лет назад я чувствовал огромное давление, играя перед толпой, которая меня подбадривала, но теперь мне нравится играть с шумной публикой, которая поддерживает меня и в хорошие, и в плохие времена. Я знаю, что, где бы я ни играл, там будут бразильские фанаты, и мне это очень нравится», — приводит слова Фонсеки Punto de Break.
На прошлой неделе Жоао Фонсека выиграл крупнейший титул в карьере — «пятисотник» в Базеле (Швейцария).
Материалы по теме
Комментарии
- 29 октября 2025
-
13:59
-
13:47
-
13:39
-
13:33
-
12:58
-
12:52
-
12:44
-
12:41
-
11:55
-
11:53
-
11:48
-
11:38
-
11:32
-
11:23
-
10:55
-
10:55
-
10:34
-
10:23
-
09:45
-
09:33
-
09:30
-
09:21
-
08:32
-
01:55
-
00:52
-
00:34
-
00:25
-
00:13
- 28 октября 2025
-
23:55
-
23:51
-
23:43
-
23:32
-
22:47
-
22:26
-
22:22