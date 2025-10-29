Жоао Фонсека: знаю, что, где бы я ни играл, будут бразильские фанаты

28-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека высказался о яркой поддержке на каждом турнире от своих соотечественников. Сегодня, 29 октября, он проведёт матч второго круга на «Мастерсе» в Париже (Франция) с россиянином Кареном Хачановым.

«Пару лет назад я чувствовал огромное давление, играя перед толпой, которая меня подбадривала, но теперь мне нравится играть с шумной публикой, которая поддерживает меня и в хорошие, и в плохие времена. Я знаю, что, где бы я ни играл, там будут бразильские фанаты, и мне это очень нравится», — приводит слова Фонсеки Punto de Break.

На прошлой неделе Жоао Фонсека выиграл крупнейший титул в карьере — «пятисотник» в Базеле (Швейцария).