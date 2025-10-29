Райлли Опелка раскритиковал Зизу Бергса за лунную походку после победы над Михельсоном
Американский теннисист Райлли Опелка (52-я ракетка мира) отреагировал на то, что бельгиец Зизу Бергс лунной походкой отпраздновал победу над Алексом Михельсеном в первом круге в «Мастерса» в Париже. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:2. Американец в это время разбивал ракетку.
Париж. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 18:20 МСК
35
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|2
|6
41
Зизу Бергс
З. Бергс
«Я бы лучше проиграл 2:6 в решающем сете, чем выиграл в нем 6:2 и сделал лунную походку», — написал Опелка на своей странице в социальных сетях.
«Я бы лучше сыграл, чем не сыграл в квалификации», — ответил Бергс.
«Мой любимый тиктокер в теннисе», — закончил диалог Опелка.
Напомним, Райлли Опелка попал в основную сетку «Мастерса» в Париже (Франция), снявшись с матчей квалификации.
