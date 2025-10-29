Райлли Опелка раскритиковал Зизу Бергса за лунную походку после победы над Михельсоном

Американский теннисист Райлли Опелка (52-я ракетка мира) отреагировал на то, что бельгиец Зизу Бергс лунной походкой отпраздновал победу над Алексом Михельсеном в первом круге в «Мастерса» в Париже. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:2. Американец в это время разбивал ракетку.

«Я бы лучше проиграл 2:6 в решающем сете, чем выиграл в нем 6:2 и сделал лунную походку», — написал Опелка на своей странице в социальных сетях.

«Я бы лучше сыграл, чем не сыграл в квалификации», — ответил Бергс.

«Мой любимый тиктокер в теннисе», — закончил диалог Опелка.

Напомним, Райлли Опелка попал в основную сетку «Мастерса» в Париже (Франция), снявшись с матчей квалификации.