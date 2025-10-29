Скидки
Рублёв — о победе над Тьеном: получилось играть уже чуть ли не на пофиге

Рублёв — о победе над Тьеном: получилось играть уже чуть ли не на пофиге
17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём настрое по ходу матча второго круга на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) с американцем Лёнером Тьеном — 6:4, 6:4.

Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 22:25 МСК
Лёнер Тьен
39
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Слава богу, получилось опять хорошо играть. В самом начале были опасные моменты, он мог меня брейкануть – повезло, что получилось не дать ему повести в счете, и потом самому реализовать брейк. Конечно, когда чуть-чуть начинаешь выигрывать, становится легче, увереннее, поэтому получилось выиграть первый сет.

Во втором сете он начал хорошо, немножко расслабился. Он быстро взял инициативу и повел в счёте. Потом как-то получилось отпустить всё и просто играть уже чуть ли не на пофиге. Получилось в итоге очень хорошо отыграть концовку», — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».

