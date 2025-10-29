Рублёв — о победе над Тьеном: получилось играть уже чуть ли не на пофиге

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём настрое по ходу матча второго круга на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) с американцем Лёнером Тьеном — 6:4, 6:4.

«Слава богу, получилось опять хорошо играть. В самом начале были опасные моменты, он мог меня брейкануть – повезло, что получилось не дать ему повести в счете, и потом самому реализовать брейк. Конечно, когда чуть-чуть начинаешь выигрывать, становится легче, увереннее, поэтому получилось выиграть первый сет.

Во втором сете он начал хорошо, немножко расслабился. Он быстро взял инициативу и повел в счёте. Потом как-то получилось отпустить всё и просто играть уже чуть ли не на пофиге. Получилось в итоге очень хорошо отыграть концовку», — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».