Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ответ слабака». Кирьос — о словах Бергса в адрес Опелки

«Ответ слабака». Кирьос — о словах Бергса в адрес Опелки
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос ответил Зизу Бергсу, который вступил в словесную перепалку с Райлли Опелкой в социальных сетях. Опелка раскритиковал бельгийца за лунную походку после победы над Алексом Михельсоном, на что Бергс резко ответил американцу, упомянув его результаты.

«Ответ слабака. Опелка выходил в финалы «Мастерсов». До того, как ему сделали операцию на кисти, он стабильно играл в высоких стадиях турниров. Кто в теме, тот знает», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Райлли Опелка попал в основную сетку «Мастерса» в Париже (Франция), снявшись с матчей квалификации.

Материалы по теме
Райлли Опелка раскритиковал Зизу Бергса за лунную походку после победы над Михельсоном
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android