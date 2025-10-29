«Ответ слабака». Кирьос — о словах Бергса в адрес Опелки

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос ответил Зизу Бергсу, который вступил в словесную перепалку с Райлли Опелкой в социальных сетях. Опелка раскритиковал бельгийца за лунную походку после победы над Алексом Михельсоном, на что Бергс резко ответил американцу, упомянув его результаты.

«Ответ слабака. Опелка выходил в финалы «Мастерсов». До того, как ему сделали операцию на кисти, он стабильно играл в высоких стадиях турниров. Кто в теме, тот знает», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Райлли Опелка попал в основную сетку «Мастерса» в Париже (Франция), снявшись с матчей квалификации.