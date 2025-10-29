Скидки
Юлия Путинцева — Чжэн Ушуан, результат матча 29 октября 2025, счёт 2:0, 2-й круг WTA 250 Цзюцзян

Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Цзюцзяне, разгромив китаянку Ушуан
75-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). Во втором круге она одержала разгромную победу над китаянкой Чжэн Ушуан (309-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:0.

Цзюцзян. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 13:15 МСК
Юлия Путинцева
75
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		0
         
Чжэн Ушуан
309
Китай
Чжэн Ушуан
Ч. Ушуан

Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время Путинцева не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Ушуан ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале турнира в Китае Юлия Путинцева встретится с Викторией Голубич из Швейцарии (53-я ракетка мира).

Календарь турнира в Цзюцзяне
Сетка турнира в Цзюцзяне
