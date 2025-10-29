Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Цзюцзяне, разгромив китаянку Ушуан
75-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). Во втором круге она одержала разгромную победу над китаянкой Чжэн Ушуан (309-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:0.
Цзюцзян. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 13:15 МСК
75
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
309
Чжэн Ушуан
Ч. Ушуан
Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время Путинцева не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Ушуан ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В четвертьфинале турнира в Китае Юлия Путинцева встретится с Викторией Голубич из Швейцарии (53-я ракетка мира).
