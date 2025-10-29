Карлос Алькарас опубликовал пост после поражения во втором круге «Мастерса» в Париже
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост после поражения во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция). Он уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 6:4, 3:6, 4:6.
Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
31
Кэмерон Норри
К. Норри
«Поздравляю Норри с победой и желаю удачи на турнире! До встречи в следующем году, Париж», — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.
В этом сезоне Алькарас стал чемпионом «Мастерсов» в Монте-Карло, Цинциннати и Риме. Норри также прервал серию испанца из девяти финалов на уровне ATP. Британец впервые в карьере обыграл первую ракетку мира. За выход в четвертьфинал соревнований Кэмерон поспорит с победителем матча Валантен Вашеро (Монако) — Артур Риндеркнеш (Франция).
