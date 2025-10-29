Экс россиянка Тимофеева снялась по ходу матча первого круга на турнире WTA-250 в Индии
Бывшая российская теннисистка, ныне представляющая Узбекистан, 144-я ракетка мира Мария Тимофеева не смогла продолжить матч первого круга на турнире категории WTA-250 в Ченнае (Индия). Она играла с представительницей Таиланда Ланланой Тараруди (171-й номер рейтинга) и снялась при счёте 6:2, 2:0 в пользу соперницы.
Ченнай. 1-й круг
29 октября 2025, среда. 13:00 МСК
Ланлана Тараруди
Л. Тараруди
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|2
|
|0
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Во втором круге турнира в Ченнае Тараруди сыграет с победительницей матча Зейнеп Сёнмез (Турция) — Татьяна Прозорова (Россия).
На прошлой неделе стало известно о том, что 21-летняя Тимофеева сменила спортивное гражданство на узбекистанское. Мария Тимофеева является победительницей одного турнира категории WTA в одиночном разряде и чемпионкой России в парном разряде (2022).
