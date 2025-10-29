Альтмайер обыграл Рууда во втором круге «Мастерса» в Париже

Скидки
Даниэль Альтмайер — Каспер Рууд, результат матча 29 октября 2025, счет 2:0, 2-й круг «Мастерса» в Париже

50-я ракетка мира немец Даниэль Альтмайер вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Париже (Франция). Во втором раунде он обыграл девятую ракетку мира норвежца Каспера Рууда. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 13:10 МСК
Даниэль Альтмайер
50
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Каспер Рууд
9
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Встреча теннисистов продлилась 1 час 25 минут. Во время встречи Каспер Рууд подал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Альтмайер за матч подал навылет 10 раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

