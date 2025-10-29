Полина Яценко впервые выиграла матч на уровне WTA-тура, победив Чараеву в Ченнае

181-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко вышла во второй круг на турнире категории WTA-250 в Ченнае (Индия). На старте соревнований она обыграла соотечественницу Алину Чараеву (162-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 5:0 отказ. Для 18-летней Яценко эта победа стала первой на уровне WTA-тура.

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Яценко выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Чараевой три эйса, шесть двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира в Индии Яценко поборется с победительницей матча Катаржина Кава (Польша) — Лючия Бронцетти (Италия).