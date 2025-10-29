Скидки
Теннис

Полина Яценко — Алина Чараева, результат матча 29 октября 2025, счёт 2:0, 1-й круг WTA 250 Ченнай

Полина Яценко впервые выиграла матч на уровне WTA-тура, победив Чараеву в Ченнае
Комментарии

181-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко вышла во второй круг на турнире категории WTA-250 в Ченнае (Индия). На старте соревнований она обыграла соотечественницу Алину Чараеву (162-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 5:0 отказ. Для 18-летней Яценко эта победа стала первой на уровне WTA-тура.

Ченнай. 1-й круг
29 октября 2025, среда. 13:20 МСК
Полина Яценко
Россия
Полина Яценко
П. Яценко
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		5
3 		0
         
Алина Чараева
Россия
Алина Чараева
А. Чараева

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Яценко выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Чараевой три эйса, шесть двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира в Индии Яценко поборется с победительницей матча Катаржина Кава (Польша) — Лючия Бронцетти (Италия).

Календарь турнира в Ченнае
Сетка турнира в Ченнае
Новости. Теннис
