Полина Яценко впервые выиграла матч на уровне WTA-тура, победив Чараеву в Ченнае
181-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко вышла во второй круг на турнире категории WTA-250 в Ченнае (Индия). На старте соревнований она обыграла соотечественницу Алину Чараеву (162-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 5:0 отказ. Для 18-летней Яценко эта победа стала первой на уровне WTA-тура.
Ченнай. 1-й круг
29 октября 2025, среда. 13:20 МСК
Полина Яценко
П. Яценко
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|5
|
|0
Алина Чараева
А. Чараева
Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Яценко выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Чараевой три эйса, шесть двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал турнира в Индии Яценко поборется с победительницей матча Катаржина Кава (Польша) — Лючия Бронцетти (Италия).
