Лейла Фернандес обыграла Еву Лис во втором круге турнира WTA-250 в Гонконге

22-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-250 в Гонконге. Во втором круге она одержала уверенную победу над немкой Евой Лис (44-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Фернандес выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Лис ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира в Гонконге Лейла Фернандес поспорит с румынской теннисисткой Сораной Кырстей (45-я ракетка мира).