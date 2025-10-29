Лейла Фернандес обыграла Еву Лис во втором круге турнира WTA-250 в Гонконге
22-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-250 в Гонконге. Во втором круге она одержала уверенную победу над немкой Евой Лис (44-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.
Гонконг. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 13:40 МСК
44
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
22
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Фернандес выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Лис ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
За выход в полуфинал турнира в Гонконге Лейла Фернандес поспорит с румынской теннисисткой Сораной Кырстей (45-я ракетка мира).
