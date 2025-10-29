Скидки
Ева Лис — Лейла Фернандес, результат матча 29 октября 2025, счёт 0:2, 2-й круг WTA 250 Гонконг

Лейла Фернандес обыграла Еву Лис во втором круге турнира WTA-250 в Гонконге
Комментарии

22-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-250 в Гонконге. Во втором круге она одержала уверенную победу над немкой Евой Лис (44-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.

Гонконг. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 13:40 МСК
Ева Лис
44
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Лейла Фернандес
22
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Фернандес выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Лис ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира в Гонконге Лейла Фернандес поспорит с румынской теннисисткой Сораной Кырстей (45-я ракетка мира).

