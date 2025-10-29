«Очень жёсткий мандраж». Давыденко рассказал об особенностях детских турниров

Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко рассказал о своём отношении к детским теннисным турнирам.

— В одной из личных бесед ты сказал, что ты в детстве никогда не плакал после поражений и что ты считаешь, что в детском возрасте не надо играть в детские турниры, что это только во вред. Скажи, почему ты так думаешь и помогло ли это тебе в детстве избежать такого рода давления?

— Я не знаю, насколько во вред это. Вот давай сделаем так. Кому-то да, кому-то нет. Это надо понять от ребёнка. Это не то, что, допустим, я говорю: «Никому нельзя играть в детстве в турнире». Нет. Есть кому-то это прям очень необходимо, они должны играть, потому что, если они не будут играть, они и дальше могут не заиграть. А многие, которым наоборот, типа они чувствуют, что ты недоразвитый, можно так назвать.

Допустим, очень жёсткий мандраж с детства. Ну, чувствуешь, что совсем прям не можешь. Ну, дай тогда время, ну, подождать тогда.

— А ты помнишь, у тебя был мандраж?

— Да, у меня были мандражи. Даже я помню, мне было 10-11-12 лет. Постоянный мандраж такой, небольшой он есть. Нет такого, что ты играешь вообще без мандража. У всех есть мандраж, всегда, — сказал Давыденко в видео на YouTube-канале BB Tennis.