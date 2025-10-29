Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень жёсткий мандраж». Давыденко рассказал об особенностях детских турниров

«Очень жёсткий мандраж». Давыденко рассказал об особенностях детских турниров
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко рассказал о своём отношении к детским теннисным турнирам.

— В одной из личных бесед ты сказал, что ты в детстве никогда не плакал после поражений и что ты считаешь, что в детском возрасте не надо играть в детские турниры, что это только во вред. Скажи, почему ты так думаешь и помогло ли это тебе в детстве избежать такого рода давления?
— Я не знаю, насколько во вред это. Вот давай сделаем так. Кому-то да, кому-то нет. Это надо понять от ребёнка. Это не то, что, допустим, я говорю: «Никому нельзя играть в детстве в турнире». Нет. Есть кому-то это прям очень необходимо, они должны играть, потому что, если они не будут играть, они и дальше могут не заиграть. А многие, которым наоборот, типа они чувствуют, что ты недоразвитый, можно так назвать.

Допустим, очень жёсткий мандраж с детства. Ну, чувствуешь, что совсем прям не можешь. Ну, дай тогда время, ну, подождать тогда.

— А ты помнишь, у тебя был мандраж?
— Да, у меня были мандражи. Даже я помню, мне было 10-11-12 лет. Постоянный мандраж такой, небольшой он есть. Нет такого, что ты играешь вообще без мандража. У всех есть мандраж, всегда, — сказал Давыденко в видео на YouTube-канале BB Tennis.

Материалы по теме
Медведев впервые за 4 года взял матч на «Мастерсе» в Париже. Алькарас сенсационно проиграл
Медведев впервые за 4 года взял матч на «Мастерсе» в Париже. Алькарас сенсационно проиграл
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android