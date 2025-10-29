Скидки
Николай Давыденко — о немцах: менталитет дебильный. Ой, дебилы полностью

Бывшая третья ракетка мира российский теннисист Николай Давыденко рассказал о своём опыте жизни в Германии, а также о немецком менталитете.

— Что тебя больше всего удивило в Германии, когда ты приехал?
— Менталитет. Какой дебильный. Ой, дебилы полностью. Они такие все прямые были.

— Ты сказал, что, когда рос в Германии, она тебя приучила быть пунктуальным. Но есть же всё-таки какие-то хорошие черты.
— Да. Потому что если не успеешь, значит, не успел. Всё, уже поезд ушёл. Поезд ушёл уже: он вовремя пришёл, вовремя ушёл. Поэтому ты должен быть везде вовремя, — сказал Давыденко в видео на YouTube-канале BB Tennis.

Комментарии
