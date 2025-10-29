Скидки
Теннис

Курье — о поражении Алькараса: 54 невынужденные ошибки… Он играет в режиме камикадзе

Курье — о поражении Алькараса: 54 невынужденные ошибки… Он играет в режиме камикадзе
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джим Курье высказался о поражении лидера мирового рейтинга ATP испанца Карлоса Алькараса во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция) от британца Кэмерона Норри (6:4, 3:6, 4:6).

Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Кэмерон Норри
31
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

«Что нас поражает в Алькарасе, так это его непредсказуемость, то, как он так много рискует и выкладывается на полную в каждом очках, бросая вызов логике. Обычно это срабатывает у него хорошо, но когда нет…

54 невынужденные ошибки за матч… Чтобы выиграть сет, нужно набрать 24 очка, Алькарас допустил ошибки, которые стоили два сета. Он играет в режиме камикадзе. Это часть опыта Алькараса — бывают невероятные подъёмы, а бывают такие дни, как этот», — сказал Курье в эфире Tennis Channel.

«Не буду пересматривать, постараюсь забыть». Алькарас — о сенсационном поражении от Норри
